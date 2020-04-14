Додано: Вів 14 кві, 2020 20:24

clientage написав: Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ? Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ?

Так в суд надо на УБКИ подавать, а уже там привлекать в качестве второго ответчика фонд. Это же еще доказать надо, что фонд такое послал в УБКИ и вопрос какие док-ты были предоставлены УБКИ, на основании которых они долг малюют.А с другой стороны, ну послали, ну отобразили, но вам же не пишут и не звонят с требованием вернуть? Мало ли что и где на заборе написано...Тут еще надо доказать, что эта запись в УБКИ как-то вам навредила и оценить нанесенный ущерб. Думаю вот тут-то и собака зарыта, почему никто не судится. Может 99% и не в курсе, что в УБКИ что-то про них написали. Мало ли по какой причине кому в кредитке отказали в каком-либо банке.