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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:46
ol_zy Спасибо, понял, будем ждать.
Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.
В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.
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sergiylfc
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:00
sergiylfc написав:
Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы.
Они не могут назвать официальные суммы:
1. т.к. у них нет первичных документов
2. лехтронна база была спотворена и до сих пор нет рез-ов экспертизы, шо данные полностью восстановлены, т.к. низзя это подтвердить из-за то, шо см. п.1
Вы можете с ними тока договориться в результате переговоров. При этом они вам предложат заплатить х4 долг на момент ввода ВА, шо они расчитали по своим умозрительным заключениям. А там торгуйтесь
Сам факт вступления в такие переговоры позволит им оттянуть рез-ты еще на +3г, причем все это время они будут считать просрочку согласно своим умозрениям. В суд подать на вас они не могут (см. п. 1) Они могут только продолжать шкодить в КИ.
Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ? Никто связываться не хочет, зная, шо этот маразм полюбэ через 10..12 лет закончится? Думаю Миху будут еще ликвидировать лет 10
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:09
clientage написав:
через 10..12 лет закончится? Думаю Миху будут еще ликвидировать лет 10
Скільки горівки за цей час вип'ємо, на спомин душі убієнного ведмедя...
Це ж алкашами можна стати...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:14
... а сальця скільки скоштуємо, пісень скільки заспіваєм, та й ворогів скільки пішлемо шастать за порєбрік
Хоча ось останннє шось проблематичним стає
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:16
sergiylfc написав:ol_zy
Спасибо, понял, будем ждать.
Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.
В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.
С-сервис.
По телефону, когда в УБКИ вылез долг на 50грн, они мне сумму озвучили, но пояснить откуда взялась не могли - пишите письма. Я написал, получил тупо должны 50 грн. В ответ я написал с выпиской (своей) расчетами и погашениями, что долга никакого не может быть, после чего через какое-то время в УБКИ долг пропал. То ли они всем поубирали у кого мелочь, то ли решили забить на те 50 грн.
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ol_zy
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:18
clientage написав:
... а сальця скільки скоштуємо, пісень скільки заспіваєм
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:24
clientage написав:
Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ?
Так в суд надо на УБКИ подавать, а уже там привлекать в качестве второго ответчика фонд. Это же еще доказать надо, что фонд такое послал в УБКИ и вопрос какие док-ты были предоставлены УБКИ, на основании которых они долг малюют.
А с другой стороны, ну послали, ну отобразили, но вам же не пишут и не звонят с требованием вернуть? Мало ли что и где на заборе написано...
Тут еще надо доказать, что эта запись в УБКИ как-то вам навредила и оценить нанесенный ущерб. Думаю вот тут-то и собака зарыта, почему никто не судится. Может 99% и не в курсе, что в УБКИ что-то про них написали. Мало ли по какой причине кому в кредитке отказали в каком-либо банке.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:01
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:02
А что по судам Михайловский - Плеяда, есть новости
или все на карантине?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:37
asti написав:
А что по судам Михайловский - Плеяда, есть новости
или все на карантине?
Та що Суди...он по Михаличу четверті роковини 23 травня...а ніхто тут так і не згадав.
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