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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5490549154925493

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:59

  Квесторе_поверніться написав:Та що Суди...он по Михаличу четверті роковини 23 травня...а ніхто тут так і не згадав. :(

Хай мішка покоїться з миром! Файне було ведмежа... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:13

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:А что по судам Михайловский - Плеяда, есть новости
или все на карантине?
Та що Суди...он по Михаличу четверті роковини 23 травня...а ніхто тут так і не згадав. :(
А смысл их згадувать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:17

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:А смысл их згадувать?

Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко...і можливо там ще хтось замішаний?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко?

Чому не здатна? Здатна. Проблема вирішена. Сплинув термін позовної давності. Тепер просити повернути гроші можна лише ставши на коліна і посипаючи голову попелом! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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