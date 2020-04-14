Хай мішка покоїться з миром! Файне було ведмежа...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:59
Хай мішка покоїться з миром! Файне було ведмежа...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:13
А смысл их згадувать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:17
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко...і можливо там ще хтось замішаний?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:13
Чому не здатна? Здатна. Проблема вирішена. Сплинув термін позовної давності. Тепер просити повернути гроші можна лише ставши на коліна і посипаючи голову попелом!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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