Хай мішка покоїться з миром! Файне було ведмежа...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:59
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:13
А смысл их згадувать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:17
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко...і можливо там ще хтось замішаний?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:13
Чому не здатна? Здатна. Проблема вирішена. Сплинув термін позовної давності. Тепер просити повернути гроші можна лише ставши на коліна і посипаючи голову попелом!
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:03
Козак-характерник Здравствуйте! Шутки шутками, но как раз хотел спросить, что там по Михе, вообще ничего не слышно?
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:10
Мені то не цікаво. Минув термін позовної давності. Я вважаю так, що якщо хтось вважає, що йому винні, то звертається до суду. Це цивілізований шлях вирішення конфліктів. Позовів на мене не було, претензій ніхто не висував в означений термін. Одже я нікому не винний. Все просто! Хто вважає інакше, нехай спробує довести протилежне. Якщо суд вирішить, що я комусь винний, то я, як законослухняний громадянин, сплачу борг.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:18
Козак-характерник В теории то оно так все, но есть один момент - долг в УБКИ, который не исчезает.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:20
Мені він не заважає і на практиці. Тим паче, що співпрацю з банками згортаю до мінімумів. Після таких фортєлей з новим фінмоном, зберігати гроші там, просто немає ніякого сенсу. А заберуть десь ліміт, то гори воно ясним полумям все!
П.С. До того ж товариство гутарить, що через певний період і кредитна історія очиститься! Так що не кіпішуєм на рівному місці! Це не наш головняк, а тих, хто заварив усю цю кашу. Хай і розхльобують її. Хитрили, хитрили, самі себе й обдурили. А можна було одразу оголосити кредитні канікули і домовлятися з клієнтами після вирішення питання по суті, в суді. Поперли буром, почали залякувати, викручувати руки...Вирішувати цівілізованно не схотіли. Тепер хай смокчуть! Так дєла не дєлаются. Хай інших лохів шукають.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
В 2026 обнулиться УБКІ. А платити маніпуляторам ,це те саме що голосувати за недослугів.
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