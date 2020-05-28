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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5490549154925493

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:59

  Квесторе_поверніться написав:Та що Суди...он по Михаличу четверті роковини 23 травня...а ніхто тут так і не згадав. :(

Хай мішка покоїться з миром! Файне було ведмежа... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:13

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:А что по судам Михайловский - Плеяда, есть новости
или все на карантине?
Та що Суди...он по Михаличу четверті роковини 23 травня...а ніхто тут так і не згадав. :(
А смысл их згадувать?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:17

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:А смысл их згадувать?

Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко...і можливо там ще хтось замішаний?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:Проблема кредитів фізиків вже 4 роки не вирішується.
Судова система Неньки України вже 4 роки не готова вирішити ті проблеми які поставив перед нею Поліщук і Дорошенко?

Чому не здатна? Здатна. Проблема вирішена. Сплинув термін позовної давності. Тепер просити повернути гроші можна лише ставши на коліна і посипаючи голову попелом! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:03

Козак-характерник Здравствуйте! Шутки шутками, но как раз хотел спросить, что там по Михе, вообще ничего не слышно?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:10

  sergiylfc написав:Козак-характерник Здравствуйте! Шутки шутками, но как раз хотел спросить, что там по Михе, вообще ничего не слышно?

Мені то не цікаво. Минув термін позовної давності. Я вважаю так, що якщо хтось вважає, що йому винні, то звертається до суду. Це цивілізований шлях вирішення конфліктів. Позовів на мене не було, претензій ніхто не висував в означений термін. Одже я нікому не винний. Все просто! :D Хто вважає інакше, нехай спробує довести протилежне. :) Якщо суд вирішить, що я комусь винний, то я, як законослухняний громадянин, сплачу борг.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:18

Козак-характерник В теории то оно так все, но есть один момент - долг в УБКИ, который не исчезает.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:20

  sergiylfc написав:Козак-характерник В теории то оно так все, но есть один момент - долг в УБКИ, который не исчезает.

Мені він не заважає і на практиці. Тим паче, що співпрацю з банками згортаю до мінімумів. Після таких фортєлей з новим фінмоном, зберігати гроші там, просто немає ніякого сенсу. А заберуть десь ліміт, то гори воно ясним полумям все! :D

П.С. До того ж товариство гутарить, що через певний період і кредитна історія очиститься! Так що не кіпішуєм на рівному місці! :D Це не наш головняк, а тих, хто заварив усю цю кашу. Хай і розхльобують її. Хитрили, хитрили, самі себе й обдурили. А можна було одразу оголосити кредитні канікули і домовлятися з клієнтами після вирішення питання по суті, в суді. Поперли буром, почали залякувати, викручувати руки...Вирішувати цівілізованно не схотіли. Тепер хай смокчуть! Так дєла не дєлаются. Хай інших лохів шукають.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

В 2026 обнулиться УБКІ. А платити маніпуляторам ,це те саме що голосувати за недослугів.
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