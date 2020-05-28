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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:35
sergiylfc написав:Ethereum
Мне страшно представить, какая сумма с почти 30 тысяч сейчас будет через 6 лет.
Через 6 років ця сумма дорівнюватиме сьогоднішнім 300 грн....
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:29
Козак-характерник написав: sergiylfc написав:Ethereum
Мне страшно представить, какая сумма с почти 30 тысяч сейчас будет через 6 лет.
Через 6 років ця сумма дорівнюватиме сьогоднішнім 300 грн....
Вони мені з 20К приписали 60 зараз.
Ну і далі не йде. Раз як звонили,запитав чого не 140 К?
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:33
Ethereum написав:
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності. Крапка. Думаю, що всі зрозуміли вже там, що діло тухле. Просто йде імітація процесу, без жодного результату. Чим би це не скінчилося, ситуація вже заморжена, статус кво. Так і триватиме й надалі.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:41
Козак-характерник написав: Ethereum написав:
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності. Крапка. Думаю, що всі зрозуміли вже там, що діло тухле. Просто йде імітація процесу, без жодного результату. Чим би це не скінчилося, ситуація вже заморжена, статус кво. Так і триватиме й надалі.
Судовий процес ще можливий,тому що від строку мінусують суди,карантин...
Язиком не треба вирішувати юридичні проблеми. Ми не зебобіки
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