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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:35
sergiylfc написав:Ethereum
Мне страшно представить, какая сумма с почти 30 тысяч сейчас будет через 6 лет.
Через 6 років ця сумма дорівнюватиме сьогоднішнім 300 грн....
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:29
Козак-характерник написав: sergiylfc написав:Ethereum
Мне страшно представить, какая сумма с почти 30 тысяч сейчас будет через 6 лет.
Через 6 років ця сумма дорівнюватиме сьогоднішнім 300 грн....
Вони мені з 20К приписали 60 зараз.
Ну і далі не йде. Раз як звонили,запитав чого не 140 К?
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:33
Ethereum написав:
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності. Крапка. Думаю, що всі зрозуміли вже там, що діло тухле. Просто йде імітація процесу, без жодного результату. Чим би це не скінчилося, ситуація вже заморжена, статус кво. Так і триватиме й надалі.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 01:41
Козак-характерник написав: Ethereum написав:
Будемо судитися ,як вони доживуть до 2026.
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності. Крапка. Думаю, що всі зрозуміли вже там, що діло тухле. Просто йде імітація процесу, без жодного результату. Чим би це не скінчилося, ситуація вже заморжена, статус кво. Так і триватиме й надалі.
Судовий процес ще можливий,тому що від строку мінусують суди,карантин...
Язиком не треба вирішувати юридичні проблеми. Ми не зебобіки
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Додано: Нед 07 чер, 2020 19:20
Козак-характерник написав:
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.
Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 19:23
vitaliy_berdinskikh написав: Козак-характерник написав:
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.
Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.
Значить там були певні нюанси.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 08:45
vitaliy_berdinskikh написав: Козак-характерник написав:
Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.
Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:16
Квесторе_поверніться написав:
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Згідно законодавства України, а не по власній хотєлці.
Новий закон на льоту сварганити суддя не здатний.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:34
Козак-характерник написав: Квесторе_поверніться написав:
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Згідно законодавства України, а не по власній хотєлці.
Новий закон на льоту сварганити суддя не здатний.
Верховна Рада в свій час по Михаличу спеціальний закон приймала щоб виплатити тим хто на фінансові компанії через банку заносив.
Ось і тут боюсь можуть щось спеціальне прийняти в звязку з затягуванням спору з Фондом і Плеядою...на кону 790 млн грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:57
Квесторе_поверніться написав:
Ось і тут боюсь можуть щось спеціальне прийняти в звязку з затягуванням спору з Фондом і Плеядою...на кону 790 млн грн.
У страха глаза вєлікі.
Не фантазуйте. Це треба міяняти існуюче законодавство. А закон зворотньої сили не має. Прийняте нове, не може протирічити існуючим законам.
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