Квесторе_поверніться написав:
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится