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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5492549354945495

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Козак-характерник написав:Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.

Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.

Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.


Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:54

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.

Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.


Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится

При цьому клопотання однієї зі сторін потрібне?
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