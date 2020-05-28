Козак-характерник написав:Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.
Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить. В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор. К нашей ситуации это никак не относится
vitaliy_berdinskikh написав:Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.
Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить. В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор. К нашей ситуации это никак не относится
При цьому клопотання однієї зі сторін потрібне?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.
Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить. В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор. К нашей ситуации это никак не относится