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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5493549454955496>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Козак-характерник написав:Суд скінчиться, не розпочавшись. Минув термін позовної давності.

Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.

Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.


Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:54

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Давече читал историю о том как человек лишился купленной квартиры. Наследник из другой страны не смотря на то что сроки давности прошли смог выиграть суд.

Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.


Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится

При цьому клопотання однієї зі сторін потрібне?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага ...термін позивної давності визначає Суд за клопотанням однієї із сторін.


Срок исковой давности установлен законодательством, никакой суд не вправе его изменить.
В суде можно оспорить только начало течение срока исковой давности или его обновление. Когда, к примеру, кредитор не мог по объективным причинам знать, что его права нарушены, и у него есть убедительные доказательства этого. Тогда в суде можно установить начало течения срока исковой давности не с момента нарушения прав, а с момента, когда об этом узнал кредитор.
К нашей ситуации это никак не относится

При цьому клопотання однієї зі сторін потрібне?


https://youtu.be/4XTELHgCUh8


В суде все надо произносить ротом
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:42

Stringer, а пряма відповідь так чи ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:04

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Фабула судового акту: Фантастичне рішення ВСУ, яке очевидно істотно вплине на дисциплінованість правозахисників у питанні належного доведення до відома суду факту спливу строку позовної давності для відмови у задоволенні позову на підставі ст. 267 ЦК України. Як правило в такому випадку готується заява на окремому аркуші чи аркушах де детально пояснюється суду чому строк позовної давності сплив на момент подання позову. Надалі ця заява офіційно передається суду в засіданні та повторно в канцелярію (щоб не загубилася), залучається до матеріалів справи, фіксується ця інформація в протоколі судового засідання, тощо. Тепер все стало по іншому!

Відповідачу достатньо УСНО заявити про сплив позовної давності, і суд вже повинен розглянути таку заяву, і якщо це відповідає дійсності відмовити у задоволенні позову. В цій справі ВСУ скасував три судові акти нижчих судів, які НЕ врахували таку усну заяву відповідача і стягнули з нього борг на користь банку. Найцікавіше, що доказом усної заяви відповідача про сплив строку позовної давності стали аудіозаписи судових засідань суду першої інстанції, який дослідив Верховний. У підсумку ВСУ відмовив банку у задоволенні позову.

Отже, тепер заява про сплив строку позовної давності може бути подана суду до винесення ним рішення у справі трьома способами: УСНО під аудіозапис, письмово – окремим клопотанням та традиційним способом теж письмово у відзиві чи запереченнях.
https://protocol.ua/ua/vsu_pro_zastosuv ... yati_usno/

Десь я читав, що вже була практика, що суд, навіть без заяви відповідача, якщо бачить, що термін позовної давності минув, відхиляє розгляд справи. :!:

Для впевненості, я б написав письмову заяву, якщо такий позов буде. Бамага все стерпить... :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 09 чер, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:06

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь?
Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь?
Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 09 чер, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:10

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь?
Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь?

Ну не зліться, людина хоче нюанси зясувати. Деякі люди не мали ніколи досвіду з судом. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:12

  Козак-характерник написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь?
Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь?

Ну не зліться, людина хоче нюанси зясувати. Деякі люди не мали ніколи досвіду з судом. :)

Очень похоже не на незнание, а на банальный троллинг
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:14

До речі, те, що суд відхилить розгляд справи, не припиняє права позичальника вимагати й надалі повернення боргу, нагадувати смсками, тероризувати дзвінками... :) То краще змінити сімку і тіліпон, щоб забути як жахливий сон. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:21

  Козак-характерник написав:То краще змінити сімку і тіліпон, щоб забути як жахливий сон.

Не всегда это возможно! И Фагор что-то давно не беспокоил. Специально посмотрел: последний раз мой чёрный список был задействован 8 января (три звонка).
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