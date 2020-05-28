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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5493549454955496

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:27

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:То краще змінити сімку і тіліпон, щоб забути як жахливий сон.

Не всегда это возможно! И Фагор что-то давно не беспокоил. Специально посмотрел: последний раз мой чёрный список был задействован 8 января.

Ну чорний список в поміч. Побісяться і вгомоняться... :) Мені вони давно вже не надзвонювали. Перший рік, так-сяк, мляво...А потім зрозуміли, що на мені там де сядеш, там і вийдеш... :) Попустило. А мамі надзвонювали активніше, думали, що пенсіонерка-лопух, на понт візьмемо! :) Не розуміють, що це гидра багатоголова. Одна і та сама особа. Я в різних іпостасях. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь?
Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь?
Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске

Це розцінюється як те саме клопотання.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Кстати пишут в Фейсбуке было заседание по этому вопросу "04.06.2020. 14.15
М.Київ. Богдана Хмельницького 44-Б зал 17 Суддя Привалов А.І.
Новий розгляд справи в Господарському суді м.Києва про застосування наслідків нікчемності (вирішення питання приналежності кредитного портфеля)"
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?

Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь?
Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь?
Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске

Це розцінюється як те саме клопотання.

Какое нафиг клопотання? "Ваш дядя клопотання"?!
https://youtu.be/z0yszIk_pBE
Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:55

  Stringer написав: Один хрен

:)
Козак-характерник
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