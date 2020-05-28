Козак-характерник написав:То краще змінити сімку і тіліпон, щоб забути як жахливий сон.
Не всегда это возможно! И Фагор что-то давно не беспокоил. Специально посмотрел: последний раз мой чёрный список был задействован 8 января.
Ну чорний список в поміч. Побісяться і вгомоняться... Мені вони давно вже не надзвонювали. Перший рік, так-сяк, мляво...А потім зрозуміли, що на мені там де сядеш, там і вийдеш... Попустило. А мамі надзвонювали активніше, думали, що пенсіонерка-лопух, на понт візьмемо! Не розуміють, що це гидра багатоголова. Одна і та сама особа. Я в різних іпостасях.
Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?
Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь? Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь? Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске
Це розцінюється як те саме клопотання.
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Кстати пишут в Фейсбуке было заседание по этому вопросу "04.06.2020. 14.15 М.Київ. Богдана Хмельницького 44-Б зал 17 Суддя Привалов А.І. Новий розгляд справи в Господарському суді м.Києва про застосування наслідків нікчемності (вирішення питання приналежності кредитного портфеля)"
Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?
Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь? Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь? Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске
Це розцінюється як те саме клопотання.
Какое нафиг клопотання? "Ваш дядя клопотання"?! https://youtu.be/z0yszIk_pBE Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен