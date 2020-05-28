Козак-характерник написав:То краще змінити сімку і тіліпон, щоб забути як жахливий сон.
Не всегда это возможно! И Фагор что-то давно не беспокоил. Специально посмотрел: последний раз мой чёрный список был задействован 8 января.
Ну чорний список в поміч. Побісяться і вгомоняться... Мені вони давно вже не надзвонювали. Перший рік, так-сяк, мляво...А потім зрозуміли, що на мені там де сядеш, там і вийдеш... Попустило. А мамі надзвонювали активніше, думали, що пенсіонерка-лопух, на понт візьмемо! Не розуміють, що це гидра багатоголова. Одна і та сама особа. Я в різних іпостасях.
Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?
Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь? Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь? Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске
Це розцінюється як те саме клопотання.
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Кстати пишут в Фейсбуке было заседание по этому вопросу "04.06.2020. 14.15 М.Київ. Богдана Хмельницького 44-Б зал 17 Суддя Привалов А.І. Новий розгляд справи в Господарському суді м.Києва про застосування наслідків нікчемності (вирішення питання приналежності кредитного портфеля)"
Квесторе_поверніться написав:Stringer, а пряма відповідь так чи ні?
Какой прямой ответ? Что в суде слушаются дела? Что одна сторона подаёт иск, а другая возражения на него? Что все обращения к суду называются ходатайства? Что нужно иметь опрятный вид и внятную речь? Вы правда настолько необразованны или прикидываетесь? Ответ на ваш наивный вопрос - нет. Можно указать истечение срока давности или его восстановлении не в ходатайстве, а в возражении к иску, или в самом иске
Це розцінюється як те саме клопотання.
Какое нафиг клопотання? "Ваш дядя клопотання"?! https://youtu.be/z0yszIk_pBE Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен
Stringer написав:Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен
Що таке ходатайство не знаю...мабуть це те саме що клопотання. Всі інші форми теж клопотання.
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Козак-характерник написав:Десь я читав, що вже була практика, що суд, навіть без заяви відповідача, якщо бачить, що термін позовної давності минув, відхиляє розгляд справи.
Може щось змінилося, але було таке...
Верховний суд (ВСУ) захистив роздрібних позичальників від банкірів, які намагаються стягнути кредити, термін позовної давності яких минув. Під час судового розгляду про стягнення заборгованості за споживчими кредитами ВСУ зробив правовий висновок підтвердивши, що п. 7 ч. 11 ст. 11 закону "Про захист прав споживачів" забороняє банку в позасудовому порядку вимагати повернення позики, термін давності якої минув, пише «КоммерсантЪ-Украина».
Текст з аргументацією судового рішення наразі не оприлюднений. "Цей пункт спрямований на встановлення судового контролю над вирішенням таких вимог кредитора для захисту прав споживача як більш слабкої сторони договору споживчого кредиту" , - йдеться в правовому висновку ВСУ.
Це ускладнить банкірам повернення коштів. "Суть рішення ВСУ в тому, що у випадку закінчення терміну позовної давності кредитор не може звернутися до позичальника з вимогою повернути споживчий кредит. Якщо кредитор все ж звертається з такою вимогою поза терміном позовної давності, в тому числі й у судовому порядку, суд зобов'язаний вказати на незаконність його вимог", - пояснив правник юридичної фірми Integrites Олег Радутний. Необхідність у роз'ясненні виникла через різне трактування цієї норми судами. "Багато судів трактували цю норму так, що саме позичальник повинен заявити про застосування строку позовної давності. 80 % таких судових рішень приймаються за відсутності позичальника. Суди і банки користуються цим, - зазначає старший партнер адвокатської компанії " Кравець і партнери" Ростислав Кравець. - Тепер суди зобов'язані відмовляти банкам у позовах, якщо встановлено, що позовна давність минула".
Учасники ринку визнають, що банки часто подають позови за роздрібними кредитами після закінчення трьох років зазначеної в договорі дати повного погашення позики. "Але судова практика за такими позовами досить різна. Вважається, що якщо немає підпису боржника під документом про збільшення строку позовної давності, то загальний термін - три роки. А у деяких банків є просто заява на позику, яка і є кредитним договором, а також посилання на ознайомлення з умовами кредитування, часто не підписане боржником, - говорить провідний юрисконсульт відділу судового захисту інтересів Банку Кіпру Дмитро Травянко. - У такому випадку, як правило, суди погоджуються, що загальний термін позовної давності - три роки від дати, яка вказана як дата, до якої кредит мають погасити повністю".
Юристи ПриватБанку акцентують увагу на тому, що хоча кредитору заборонено вимагати повернення споживчого позики, термін давності якої минув, в законі немає положень про застосування позовної давності незалежно від наявності заяви сторони у спорі. "Кредитору забороняється вимагати повернення споживкредиту, термін давності якого минув, лише у тому випадку, якщо сторона при розгляді справи заявила клопотання про застосування строку позовної давності згідно з ч. 3 ст. 267 Цивільного кодексу. За законом позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Без заяви сторони справи позовна давність не застосовується", - пояснюють у ПриватБанку.