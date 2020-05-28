Додано: Сер 10 чер, 2020 12:00

Козак-характерник написав: Десь я читав, що вже була практика, що суд, навіть без заяви відповідача, якщо бачить, що термін позовної давності минув, відхиляє розгляд справи.

Десь я читав, що вже була практика, що суд, навіть без заяви відповідача, якщо бачить, що термін позовної давності минув, відхиляє розгляд справи.

"Суть рішення ВСУ в тому, що у випадку закінчення терміну позовної давності кредитор не може звернутися до позичальника з вимогою повернути споживчий кредит. Якщо кредитор все ж звертається з такою вимогою поза терміном позовної давності, в тому числі й у судовому порядку, суд зобов'язаний вказати на незаконність його вимог"

Тепер суди зобов'язані відмовляти банкам у позовах, якщо встановлено, що позовна давність минула

Може щось змінилося, але було таке...Верховний суд (ВСУ) захистив роздрібних позичальників від банкірів, які намагаються стягнути кредити, термін позовної давності яких минув. Під час судового розгляду про стягнення заборгованості за споживчими кредитами ВСУ зробив правовий висновок підтвердивши, що п. 7 ч. 11 ст. 11 закону "Про захист прав споживачів" забороняє банку в позасудовому порядку вимагати повернення позики, термін давності якої минув, пише «КоммерсантЪ-Украина».Текст з аргументацією судового рішення наразі не оприлюднений. "Цей пункт спрямований на встановлення судового контролю над вирішенням таких вимог кредитора для захисту прав споживача як більш слабкої сторони договору споживчого кредиту" , - йдеться в правовому висновку ВСУ.Це ускладнить банкірам повернення коштів., - пояснив правник юридичної фірми Integrites Олег Радутний. Необхідність у роз'ясненні виникла через різне трактування цієї норми судами. "Багато судів трактували цю норму так, що саме позичальник повинен заявити про застосування строку позовної давності. 80 % таких судових рішень приймаються за відсутності позичальника. Суди і банки користуються цим, - зазначає старший партнер адвокатської компанії " Кравець і партнери" Ростислав Кравець. -".Учасники ринку визнають, що банки часто подають позови за роздрібними кредитами після закінчення трьох років зазначеної в договорі дати повного погашення позики. "Але судова практика за такими позовами досить різна. Вважається, що якщо немає підпису боржника під документом про збільшення строку позовної давності, то загальний термін - три роки. А у деяких банків є просто заява на позику, яка і є кредитним договором, а також посилання на ознайомлення з умовами кредитування, часто не підписане боржником, - говорить провідний юрисконсульт відділу судового захисту інтересів Банку Кіпру Дмитро Травянко. - У такому випадку, як правило, суди погоджуються, що загальний термін позовної давності - три роки від дати, яка вказана як дата, до якої кредит мають погасити повністю".Юристи ПриватБанку акцентують увагу на тому, що хоча кредитору заборонено вимагати повернення споживчого позики, термін давності якої минув, в законі немає положень про застосування позовної давності незалежно від наявності заяви сторони у спорі. "Кредитору забороняється вимагати повернення споживкредиту, термін давності якого минув, лише у тому випадку, якщо сторона при розгляді справи заявила клопотання про застосування строку позовної давності згідно з ч. 3 ст. 267 Цивільного кодексу. За законом позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Без заяви сторони справи позовна давність не застосовується", - пояснюють у ПриватБанку.