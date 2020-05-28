Stringer написав:Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен
Що таке ходатайство не знаю...мабуть це те саме що клопотання. Всі інші форми теж клопотання.
Про вас есть шикарный анекдот: Поручик Ржевский под утро навеселе возвращается домой. Подзывает слугу и говорит: - Степан, давай ты будешь загадки мне загадывать, а я буду их отгадывать. - Слушаюсь барин. Два кольца два конца, а по середине гвоздь. - ж***. - Не правильно барин. Это ножницы. Зимой и летом одним цветом - ж***. - Не правильно барин. Это елка. - Степан, я что-то не понял. А когда про ж*** будет???
З чим потрібно звернутися до Суду щоб був врахований термін загальної позивної давності? Ваш варіант відповіді?
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Stringer, відповідь не правильна. Не принципово...не буду більше засмічувати гілку.
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