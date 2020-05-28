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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5494549554965497

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Ещё раз - можете в иске указать, можете в возражении на иск, можете ротом во время суда озвучить, а можете и ходатайство подать. Один хрен

Що таке ходатайство не знаю...мабуть це те саме що клопотання.
Всі інші форми теж клопотання.

Про вас есть шикарный анекдот:
Поручик Ржевский под утро навеселе возвращается домой. Подзывает слугу и говорит:
- Степан, давай ты будешь загадки мне загадывать, а я буду их отгадывать.
- Слушаюсь барин. Два кольца два конца, а по середине гвоздь.
- ж***.
- Не правильно барин. Это ножницы. Зимой и летом одним цветом
- ж***.
- Не правильно барин. Это елка.
- Степан, я что-то не понял. А когда про ж*** будет???

З чим потрібно звернутися до Суду щоб був врахований термін загальної позивної давності? :)
Ваш варіант відповіді?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:З чим потрібно звернутися до Суду щоб був врахований термін загальної позивної давності? :)
Ваш варіант відповіді?

:)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58

Квесторе_поверніться



с исковым заявлением
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:13

Stringer, відповідь не правильна. :)
Не принципово...не буду більше засмічувати гілку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, відповідь не правильна. :)
Не принципово...не буду більше засмічувати гілку.

:mrgreen:

Ну уж не вам, без соответствующих знаний и опыта, оценивать что правильно, а что нет, в юридических вопросах 8)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:22

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Фагор прислав короно-пропозицію - сплатити тільки тіло, відсотки, пеню штрафи ітд все прощають
інакше суд)
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wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:59

wolt450, а сумма тела у них расчитана на какое число: момент введения ВА или через год, када вдруг решили %% накрутить ? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:27

  wolt450 написав:Фагор прислав короно-пропозицію - сплатити тільки тіло, відсотки, пеню штрафи ітд все прощають
інакше суд)

Мегаживая схема доения лохов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:48

  clientage написав:wolt450, а сумма тела у них расчитана на какое число: момент введения ВА или через год, када вдруг решили %% накрутить ? :)

на момент.
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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