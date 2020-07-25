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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5496549754985499

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 15:36

Vorlon
У мене підпадають п. 2 і 3
По п.1 - скромна сума.
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 19:17

А антон бойко ещё никому не звонил?
0504599152
novichok
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Повідомлень: 2152
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 20:50

  Философ написав:Ethereum
у 2026 це буде юбілей Міхи чи щось інше малось на увазі ?

10-ті роковини як спочив з миром Михалич.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 34188
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 21:32

  Философ написав:Ethereum
у 2026 це буде юбілей Міхи чи щось інше малось на увазі ?


Малося на увазі повне обнулення УБКІ :D
Ethereum
 
Повідомлень: 1263
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:43

Что там по судам за портфель слышно?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:32

Можливий сценарій...
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10929786
що буде чекати кредолюдей в аркійному Михаличі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34188
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
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  #<1 ... 5496549754985499
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