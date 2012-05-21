Vorlon
У мене підпадають п. 2 і 3
По п.1 - скромна сума.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 23 чер, 2020 15:36
Vorlon
У мене підпадають п. 2 і 3
По п.1 - скромна сума.
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Вів 23 чер, 2020 20:50
10-ті роковини як спочив з миром Михалич.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 23 чер, 2020 21:32
Малося на увазі повне обнулення УБКІ
Бонус за оформлення картки:
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Додано: Суб 11 лип, 2020 07:43
Что там по судам за портфель слышно?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:32
Можливий сценарій...
що буде чекати кредолюдей в аркійному Михаличі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:04
прийшла смс-ка:
П.І.Б. (мої) ТОВ "АзОСК" отримало виключне право грошової вимоги за дог. № ххххх укладений з Вами ПАТ "Михайлівський". Увага ! Змінено реквізити 0443693347
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:09
Философ
Колектори
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:15
ТОВ ДІДЖИ ФІНАНС аналогічно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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