RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5497549854995500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 15:36

Vorlon
У мене підпадають п. 2 і 3
По п.1 - скромна сума.
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 780
З нами з: 30.07.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 19:17

А антон бойко ещё никому не звонил?
0504599152
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 20:50

  Философ написав:Ethereum
у 2026 це буде юбілей Міхи чи щось інше малось на увазі ?

10-ті роковини як спочив з миром Михалич.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 21:32

  Философ написав:Ethereum
у 2026 це буде юбілей Міхи чи щось інше малось на увазі ?


Малося на увазі повне обнулення УБКІ :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:43

Что там по судам за портфель слышно?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:32

Можливий сценарій...
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10929786
що буде чекати кредолюдей в аркійному Михаличі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:04

прийшла смс-ка:
П.І.Б. (мої) ТОВ "АзОСК" отримало виключне право грошової вимоги за дог. № ххххх укладений з Вами ПАТ "Михайлівський". Увага ! Змінено реквізити 0443693347
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 780
З нами з: 30.07.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:09

Философ

Колектори

https://ua.tellows.org/num/0443693347
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9461
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:15

  Философ написав:прийшла смс-ка:
П.І.Б. (мої) ТОВ "АзОСК" отримало виключне право грошової вимоги за дог. № ххххх укладений з Вами ПАТ "Михайлівський". Увага ! Змінено реквізити 0443693347

ТОВ ДІДЖИ ФІНАНС аналогічно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:19

Мишаня капут, закрыл тело без процентов и штрафов (через кагор). Земля ему стекловатой. :twisted:
Bosstone
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 21.04.10
Подякував: 634 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5497549854995500>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4843, 4844, 4845
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48442 24698662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 09:29
sola
АВАНТ-Банк - БАНКРОТ 1 ... 236, 237, 238
Модератор » Пон 21 тра, 2012 11:12
2374 416729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 11:50
Solar_simfi
Діамантбанк БАНКРОТ 1 ... 210, 211, 212
Anonymous » Вів 14 лис, 2006 20:17
2113 481326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 07:45
sola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.