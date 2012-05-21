Подарил кагору деньги. Кагор купит на них кагор и оплатит ещё немного телефонного терроризма других ещё не поддавшихся на шантаж клиентов.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:14
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Подарил кагору деньги. Кагор купит на них кагор и оплатит ещё немного телефонного терроризма других ещё не поддавшихся на шантаж клиентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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