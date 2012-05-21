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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5497549854995500

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:14

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Bosstone написав:закрыл тело без процентов и штрафов (через кагор).

Подарил кагору деньги. Кагор купит на них кагор и оплатит ещё немного телефонного терроризма других ещё не поддавшихся на шантаж клиентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:24

vitaliy_berdinskikh
Не подарил, а совершил равноценный обмен.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:09

  Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh
Не подарил, а совершил равноценный обмен.

А они отдали свой оригинал договора, а для УБКИ и ПВБКИ довидки дали, те сняли претензии?
Как выторговали сумму погашения, скока там "00" было?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:01

clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:27

  Bosstone написав:clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.

В Михалича борг лищився...
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.

В Михалича борг лищився...

Ваащето в УБКи и ПВБКИ светится долг Михи именно от понда
Долг кагора прибрали года 2 назад
Поэтому непонятно какая будет реакция бюроФфф на справку от кагора: уберут сам долг, оставят просрочку, ничо не уберут :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5497549854995500
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