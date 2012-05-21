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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:14
Bosstone написав:
закрыл тело без процентов и штрафов (через кагор).
Подарил кагору деньги. Кагор купит на них кагор и оплатит ещё немного телефонного терроризма других ещё не поддавшихся на шантаж клиентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:24
vitaliy_berdinskikh
Не подарил, а совершил равноценный обмен.
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Bosstone
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:09
Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh
Не подарил, а совершил равноценный обмен.
А они отдали свой оригинал договора, а для УБКИ и ПВБКИ довидки дали, те сняли претензии?
Как выторговали сумму погашения, скока там "00" было?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 00:01
clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.
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Bosstone
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:27
Bosstone написав:clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.
В Михалича борг лищився...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:40
Квесторе_поверніться написав: Bosstone написав:clientage
Оригинала договора не дали. УБКИ справку принял. А в ПВБКИ справки не отправляют. Скорее всего придется самому.
Сказал, что готов оплатить только тело, так как не вижу своей вины в просрочке. Тело 4 тыс. Изначально я конечно планировал погасить надлежащему кредитору, но разочаровавшись в судебной системе, в итоге пришел к готовности погасить любой стороне, которая откажется от штрафных санкций и дальнейших претензий, и документально подтвердит полное погашение и закрытие договора.
Конкретно для себя я добился максимума из возможного. Хотя для тех, кто не планировал гаситься, ссылаясь на исковую давность и т.д., это конечно проигрыш. Тем более, что КИ все равно уже не отбелить.
В Михалича борг лищився...
Ваащето в УБКи и ПВБКИ светится долг Михи именно от понда
Долг кагора прибрали года 2 назад
Поэтому непонятно какая будет реакция бюроФфф на справку от кагора: уберут сам долг, оставят просрочку, ничо не уберут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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