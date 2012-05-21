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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:29
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Привет вам обоим от Диджифинанс.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:38
Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.
Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:44
Vorlon Значит, вы более трезво оценили ситуацию. В момент, когда нужно было закрывать вопрос, у меня не было достаточно понимания, а советы были самые разные.
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