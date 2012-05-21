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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5498549955005501

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:29

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Привет вам обоим от Диджифинанс.
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-06-09-000032-b
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:31

vitaliy_berdinskikh
Это нас обоих уже не касается. :D
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:38

  Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh
Это нас обоих уже не касается. :D

Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.

Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:44

Vorlon Значит, вы более трезво оценили ситуацию. В момент, когда нужно было закрывать вопрос, у меня не было достаточно понимания, а советы были самые разные.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh
Это нас обоих уже не касается. :D

Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.

Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.


когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 06 вер, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:05

вот и фагор разродился пресс-релизом )

ФК «Фагор» залишається єдиним дійсним кредитором

3 вересня 2020 року

Останнім часом була поширена недостовірна інформація про відступлення ФК «Фагор» прав вимоги за кредитним портфелем банку «Михайлівський». Така інформація не відповідає дійсності. ФК «Фагор» залишається єдиним дійсним кредитором та законним отримувачем коштів для погашення кредитів за договорами, що укладались з банком «Михайлівський».

Нагадаємо, що Верховний суд своїм рішенням у справі № 910/11298/16 не задовольнив вимоги банку «Михайлівський» та Фонду гарантування вкладів щодо визнання недійсним договору факторингу, за яким ФК «Фагор» набув прав вимоги за кредитним портфелем банку «Михайлівський».

У рішенні суду http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70427208 кредитний портфель банку «Михайлівський» було присуджено ФК «Фагор» та визначено його єдиним законним власником прав вимоги та отримувачем платежів по кредитам. Рішенням касаційного суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/66901984 , яке набрало законної сили, визнано незаконним та скасовано наказ Фонду гарантування вкладів про нікчемність договору факторингу, за яким банк «Михайлівський» продав свій кредитний портфель.

Незаконні дії службових осіб Фонду гарантування вкладів, якими вони вводять в оману боржників, є предметом розслідування правоохоронними органами http://reyestr.court.gov.ua/Review/8661602 .

Продаж банком «Михайлівський» на публічних торгах (аукціоні) прав вимоги за кредитними договорами фізичних осіб є недійсним, оскільки в порушення ст. 517 Цивільного кодексу України банк «Михайлівський» не передав новому кредитору документи, які засвідчують права вимоги (кредитні справи позичальників). Усі права вимоги та оригінали кредитних справ клієнтів залишаються у власності та розпорядженні ФК «Фагор».

Лише ФК «Фагор» має право видавати довідки про погашення заборгованості за кредитними договорами. Платежі на користь третіх осіб, які не є партнерами ФК «Фагор», не спричиняють погашення заборгованості за кредитними договорами і довідки банку «Михайлівський» про погашення заборгованості є недійсними.

Отже, сплачувати кошти за кредитними договорами, як і раніше, необхідно виключно за реквізитами ФК «Фагор» або його партнерів. Рекомендуємо не зволікати з оплатою, оскільки це призводить до зростання заборгованості позичальників перед ФК «Фагор».

За детальною інформацією звертатися за телефоном 0 800 750 143, http://www.fagor.org.ua.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 05:17

  IMPRINTER написав:

когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ...

Изначально владельцем долга был Михайловский, по ГК как раз гашение долга тому у кого занимал является исполнением обязательств по долгу после чего кредиторы переуступавшие долг уже сами разбираются.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 05:21

  IMPRINTER написав:
Незаконні дії службових осіб Фонду гарантування вкладів, якими вони вводять в оману боржників, є предметом розслідування правоохоронними органами http://reyestr.court.gov.ua/Review/8661602 .


Распространяешь фагоровскую дезу?


Сквирський районний суд Київської області


С У Д О В И Й Н А К А З

19 березня 2010 року Номер справи 2-н-28/2010

м. Сквира

Суддя Сквирського районного суду Київської області Машкіна В.В., розглянувши заяву Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» до ОСОБА_1 про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за послуги по утриманню будинку та прибудинкової території,
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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