IMPRINTER написав:

когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.