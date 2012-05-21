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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:21
Vorlon написав:
Ну так пообщаться можно было и заплатив годы назад
Кум загасив КК Михалича 22 травня року 2016 через ІБ Михалича....за день до ТА.
ПРийшло СМС від колектора шо він тепер вимагає оплати...видно Фонд продав.
Час від часу є дзвінки від Фагора.
База за 19-23 травня в Михалича спотворена...так її відновити і не вдалося...мабуть.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 10:55
IMPRINTER написав:
я цитирую то, что написано на сайте Фагора.
Если как наивный нанайский мальчик делаешь это без проверки фактов - распространяешь фагоровскую дезу.
IMPRINTER написав:
фонд обманом при выдачи справок/выписок требовал им предоставить завереннуй копию моего экземпляра договора
Тем более это называешься "распространяешь фагоровскую дезу" если ты делаешь это из-за обиды на государство которое ввело ВА в супер-пупер-успешный банк на следующий рабочий день после того как банк (его полищуковское руководство на тот момент) "продал" все долги мутной конторе Плеяда.
Mind the gap.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:33
vitaliy_berdinskikh написав: IMPRINTER написав:
я цитирую то, что написано на сайте Фагора.
Если как наивный нанайский мальчик делаешь это без проверки фактов - распространяешь фагоровскую дезу.
IMPRINTER написав:
фонд обманом при выдачи справок/выписок требовал им предоставить завереннуй копию моего экземпляра договора
Тем более это называешься "распространяешь фагоровскую дезу" если ты делаешь это из-за обиды на государство которое ввело ВА в супер-пупер-успешный банк на следующий рабочий день после того как банк (его полищуковское руководство на тот момент) "продал" все долги мутной конторе Плеяда.
Зачем вы распространяете дезу от фонда грабування?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:14
IMPRINTER написав:
когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.
это при условии, что у вас есть надлежащее уведомление от михи с оригиналом печати и подписи о переуступке. Если Миха так вас уведомил, то можете и кагору платить. но я помню что было какое-то письмо с напечатанной печатью, т.е. выглядело явно как подделка, а решение суда вступившее в законную силу о переуступке так до сих пор никто и не предоставил.
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ol_zy
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:11
ol_zy написав: IMPRINTER написав:
когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.
это при условии, что у вас есть надлежащее уведомление от михи с оригиналом печати и подписи о переуступке. Если Миха так вас уведомил, то можете и кагору платить. но я помню что было какое-то письмо с напечатанной печатью, т.е. выглядело явно как подделка, а решение суда вступившее в законную силу о переуступке так до сих пор никто и не предоставил.
О переуступке уведомляет тот, кто купил долг, а не тот, кто продал. И о том, что такое "надлежащее уведомление" - нигде не сказано. Надлежащее уведомление - это когда Вам предоставили необходимые для вас доказательсва того, что вы теперь должны новому кредитору, тем более, что история Миха-Фагор была публичной и о всех перепетиях передачи долга всем было известно. У меня выписке по карте было строчка о гашении долга Плеядой или кем там ... это признавал и сам Фонд, тока считал это никчемным. Миха признавал факт того, что кредитные справы у фагора - поэтому обманным путем и просил у всех предоставить михе копии, т.к. оригиналов у него небыло уже когда пришел фонд.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:22
IMPRINTER написав:
О переуступке уведомляет тот, кто купил долг, а не тот, кто продал.
Тоесть я сейчас могу сказать что купил твой долг у Фагора и ты по твоей же логике обязан мне поверить. Так получается?
Вообще-то как раз всё раоборот - информировать должным образом должен старый владелец долга. Непроинформированный должник имеет полное право игнорировать претензии нового якобы владельца до подтверждения факта переуступки долга.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:33
vitaliy_berdinskikh написав: IMPRINTER написав:
О переуступке уведомляет тот, кто купил долг, а не тот, кто продал.
Тоесть я сейчас могу сказать что купил твой долг у Фагора и ты по твоей же логике обязан мне поверить. Так получается?
Вообще-то как раз всё раоборот - информировать должным образом должен старый владелец долга. Непроинформированный должник имеет полное право игнорировать претензии нового якобы владельца до подтверждения факта переуступки долга.
да все верно - вы гасите тому, кому считаете нужным, - это ваше право.
у меня было больше оснований гасить фагору, чем фонду.
погасить кому-то одному - ипать будет кто-то один.
непогасить никому - ипать будут оба.
я счел, что гасить обоимм - это глупо и врядли кто-то гасил обоим сторонам конфликта (фонд/кагор).
Но, если гасить кому-то одному, - я счел более правильным для себя - гасить Фагору.
Причины я называл ранее.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:13
Привет) Я смотрю, Миха активизировался в лице новой компании?) Или Фагор активизировался, или кто там дальше по списку?) Я уже сбился со счета.
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