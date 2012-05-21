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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5500550155025503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Я вот думаю, может психануть, нанять адвоката, и закрыть вопрос.

Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
  sergiylfc написав:срок исковой давности истёк

Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
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vitaliy_berdinskikh
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