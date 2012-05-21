Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:57
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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