Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:57
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:44
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А що Ви хотіли в Суда просити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:52
Привлечь Фагор по статье о вымогательстве или за принуждение к выполнению гражданско-правовых отношений. Ну или за хулиганство.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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