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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5500550155025503

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Я вот думаю, может психануть, нанять адвоката, и закрыть вопрос.

Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
  sergiylfc написав:срок исковой давности истёк

Это важно только для обращения в суд. А для остального не имеет никакого значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.

А що Ви хотіли в Суда просити?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:52

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.

А що Ви хотіли в Суда просити?

Привлечь Фагор по статье о вымогательстве или за принуждение к выполнению гражданско-правовых отношений. Ну или за хулиганство.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Госпсуд м. Києва своєю ухвалою від 22.07.2020 відкрив провадження в справі №910/18839/19 про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.
http://финбаланс.ком.юа/news/sud-vidkr ... pani-fahor
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:31

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Правильная ссылка:
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-spravu-pro-bankrutstvo-finkompani-fahor
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:37

  IMPRINTER написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh
Это нас обоих уже не касается. :D

Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.

Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.


когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.

Получается можно оформить левую фирму и гасить долги ей, потом ее банкротить и всё, взятки гладки, а банки пусть судятся с уже обанкротящимися фирмами однодневками?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:28

  Bosstone написав:Правильная ссылка:
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-spravu-pro-bankrutstvo-finkompani-fahor

Попереднє засідання суду призначити на 23.09.20 о 11:10 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Правильная ссылка:
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-spravu-pro-bankrutstvo-finkompani-fahor

Попереднє засідання суду призначити на 23.09.20 о 11:10 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

А де оригиналы Договоров?
... делайте хоть что-нибудь!
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