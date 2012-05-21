IMPRINTER написав:

vitaliy_berdinskikh написав: Bosstone написав: vitaliy_berdinskikh

Это нас обоих уже не касается. Это нас обоих уже не касается.

Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.



Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг. Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.

когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.