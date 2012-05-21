vitaliy_berdinskikh написав:Я подходил к адвокатам по поводу Фагора: сказал что бесполезняк.
А що Ви хотіли в Суда просити?
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Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh Это нас обоих уже не касается.
Касается - это банк Михайловский продал право требования долга. То что вы заплатили (подарили) деньги Фагору - то уже ваши заботы.
Возможно к вам конкретно придёт не Диджи финанс, а какой-то буть ТОВ АзОСК или Удуба лтд. - то уже смотря кто именно купил у банка долг.
когда мы гасили фагору он был единственный законный поллучатель .. по решению суда михайловскому было вообще запрещено взимать какие либо платежи по этим кредитам на тот момент ... + по норме ГК в этой ситуации если ты загасил "не тому" кредитору - это проблема не клиента ... я предоставляю справку от Фагора АзОСК - и дальше это их личные проблемы - он имеет право подавать в суд на фагор и требовать взискать с него мой платеж - но не на меня. Более того им это выгоднее так как перспектив отсудить платежи тех, кто заплатил фагору у фагора у них намного блольше, чем у тех кто не платил никому. В любом случае кредитные дела и оригиналы договоров в Фагоре.
Получается можно оформить левую фирму и гасить долги ей, потом ее банкротить и всё, взятки гладки, а банки пусть судятся с уже обанкротящимися фирмами однодневками?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Попереднє засідання суду призначити на 23.09.20 о 11:10 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Попереднє засідання суду призначити на 23.09.20 о 11:10 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.
V2 написав:Госпсуд м. Києва своєю ухвалою від 22.07.2020 відкрив провадження в справі №910/18839/19 про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Правильно я понял, что теперь от Фагора никто звонить уже не будет, но могут звонить от фирмы "Рога и копыта"?
так от Фагора давно уже не звонят Звонки идут от Рогов с копытами, которым именно понд чото там перепродал на аукцЫонИ.
Причем у этих Рогов с копытами по определению нема оригиналов Договоров, а есть некие лехтронные реестры с зпотвореної БД Михи и, возможно, копии договоров от клиента, которые понд выманил у вкладчиков при возврате депозитов (догда понд требовал прислать ВСЕ копии договоров, а не ток депозитные )