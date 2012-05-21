Vorlon написав:
Правильно я понял, что теперь от Фагора никто звонить уже не будет, но могут звонить от фирмы "Рога и копыта"?
Так Фагор під Фонд забирають...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:40
Так Фагор під Фонд забирають...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:05
У кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:03
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Акцепт в імярека а оферта в Плеяди, яка мала її передати Фагору.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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