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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5501550255035504

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:40

  Vorlon написав:
  V2 написав:Госпсуд м. Києва своєю ухвалою від 22.07.2020 відкрив провадження в справі №910/18839/19 про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Правильно я понял, что теперь от Фагора никто звонить уже не будет, но могут звонить от фирмы "Рога и копыта"?

Так Фагор під Фонд забирають...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:05

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Правильная ссылка:
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-spravu-pro-bankrutstvo-finkompani-fahor

Попереднє засідання суду призначити на 23.09.20 о 11:10 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

А де оригиналы Договоров?


У кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:03

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:У кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.

Акцепт в імярека а оферта в Плеяди, яка мала її передати Фагору.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Интересно сколько еще лет они будут пытаться выманить деньги?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:17

  otg написав:Интересно сколько еще лет они будут пытаться выманить деньги?


по нормальному - при наличии спора кредиторов регулятором должен создаваться какой-то счет-аккредитив, уплата на который признается выполнением обязательств обоими сторонами спора, а получить деньги с него может потом в последствии та сторона, которая выиграет окончательно спор в суде. Это ж элементарно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:39

  IMPRINTER написав:
  otg написав:Интересно сколько еще лет они будут пытаться выманить деньги?


по нормальному - при наличии спора кредиторов регулятором должен создаваться какой-то счет-аккредитив, уплата на который признается выполнением обязательств обоими сторонами спора, а получить деньги с него может потом в последствии та сторона, которая выиграет окончательно спор в суде. Это ж элементарно.

Депозит нотаріусу можна було платити з 2016 року...мабуть. Але це мав Фонд чесно сказати а не закликати платити Михаличу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:27

  IMPRINTER написав:
  otg написав:Интересно сколько еще лет они будут пытаться выманить деньги?


по нормальному - при наличии спора кредиторов регулятором должен создаваться какой-то счет-аккредитив, уплата на который признается выполнением обязательств обоими сторонами спора, а получить деньги с него может потом в последствии та сторона, которая выиграет окончательно спор в суде. Это ж элементарно.


У вас всё просто. Стырить не получится. А весь смысл чтобы красиво всех обуть.
Ratatui
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