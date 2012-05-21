Vorlon написав:
Правильно я понял, что теперь от Фагора никто звонить уже не будет, но могут звонить от фирмы "Рога и копыта"?
Так Фагор під Фонд забирають...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:40
Так Фагор під Фонд забирають...
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Додано: Сер 09 вер, 2020 19:05
У кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:03
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Акцепт в імярека а оферта в Плеяди, яка мала її передати Фагору.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:22
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Интересно сколько еще лет они будут пытаться выманить деньги?
Додано: Суб 12 вер, 2020 19:17
по нормальному - при наличии спора кредиторов регулятором должен создаваться какой-то счет-аккредитив, уплата на который признается выполнением обязательств обоими сторонами спора, а получить деньги с него может потом в последствии та сторона, которая выиграет окончательно спор в суде. Это ж элементарно.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:39
Депозит нотаріусу можна було платити з 2016 року...мабуть. Але це мав Фонд чесно сказати а не закликати платити Михаличу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:27
У вас всё просто. Стырить не получится. А весь смысл чтобы красиво всех обуть.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:14
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Ну вот очередной виток в истории вечного бизнеса с кредитами Михайловского
На этот раз позвонили с какой-то Диджи-Финанс сказали что-то за долг и просрочку в тыщу с чем-то дней. Поржал, послал
Вот только сейчас погуглил что тут интересного в очередной "Рога и копыта"
Уставной капитал у них даже меньше стоимости покупки кредитного "портфеля" у фонда.
На сколько я помню в первый день ликвидации Михи их портфель стоил 600+ лямов и фонд кричал что слили все Плеяде за совсем дешево.
А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)
В общем сначала бывшая администрация Михи пытались надуть фонд и слили активы на лево. А теперь что получается - фонд восстановил справедливость и сам быстро слил на лево активы?
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