Додано: Пон 14 вер, 2020 15:14

Ну вот очередной виток в истории вечного бизнеса с кредитами Михайловского

На этот раз позвонили с какой-то Диджи-Финанс сказали что-то за долг и просрочку в тыщу с чем-то дней. Поржал, послал



Вот только сейчас погуглил что тут интересного в очередной "Рога и копыта"

Уставной капитал у них даже меньше стоимости покупки кредитного "портфеля" у фонда.

На сколько я помню в первый день ликвидации Михи их портфель стоил 600+ лямов и фонд кричал что слили все Плеяде за совсем дешево.

А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)



В общем сначала бывшая администрация Михи пытались надуть фонд и слили активы на лево. А теперь что получается - фонд восстановил справедливость и сам быстро слил на лево активы?