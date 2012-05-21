Додано: Вів 15 вер, 2020 15:42

Квесторе_поверніться написав: denisskr53 написав: А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка) А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)

Звідки інфо?

Плеяда платила 480 млн грн....правда кажуть шо там якась схема була. Звідки інфо?Плеяда платила 480 млн грн....правда кажуть шо там якась схема була.

Ну мы ж живем в честном и прозрачном, но очень наглом государствеВ общем все в интернетеК стати в продолжение - позвонили мне наконец из этой очередной финанс и назвали цифру в 3 раза больше изначального долга. Сказали что-то про просрочку в 1000+ дней. Обменялись любезностями и больше они пока мне не звонили.На досуге нарыл много интересных фактов по этой теме, которые при желании можно связать и не выходя из дома:1. В слуги народа бьется чувак с темным прошлым, который в свое время активно участвовал в афере Михайловского. Что наталкивает мысль о том, что во власти уже есть свои и теоретически они могли под видом торжества справедливости выбивать деньги по второму кругу2. К стати у учередителя диджи финанс есть активы в той же РФ. И даже не просто в РФ а Диджи Финанс Рус активно выбивает долги Крымчан перед ушедшими из Крыма Украинскими банками.Во какой он Гугл всемогущий. В общем я слабо секу во всех этих юридических спекуляциях но знаю что все это не правильно и долги у меня пусть выбивают только через суд