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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5502550355045505

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:11

  Квесторе_поверніться написав:
  denisskr53 написав:А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)

Звідки інфо?
Плеяда платила 480 млн грн....правда кажуть шо там якась схема була.


Да это уже и не важно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  denisskr53 написав:А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)

Звідки інфо?
Плеяда платила 480 млн грн....правда кажуть шо там якась схема була.


Да это уже и не важно.

Колектори почнуть імяреків кошмарити...чому не важливо?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  denisskr53 написав:А теперь портфель продан аж за 5+ лямов (очень выгодная сделка)

Звідки інфо?
Плеяда платила 480 млн грн....правда кажуть шо там якась схема була.


Ну мы ж живем в честном и прозрачном, но очень наглом государстве
В общем все в интернете https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-06-09-000032-b

К стати в продолжение - позвонили мне наконец из этой очередной финанс и назвали цифру в 3 раза больше изначального долга. Сказали что-то про просрочку в 1000+ дней. Обменялись любезностями и больше они пока мне не звонили.

На досуге нарыл много интересных фактов по этой теме, которые при желании можно связать и не выходя из дома:
1. В слуги народа бьется чувак с темным прошлым, который в свое время активно участвовал в афере Михайловского. Что наталкивает мысль о том, что во власти уже есть свои и теоретически они могли под видом торжества справедливости выбивать деньги по второму кругу
2. К стати у учередителя диджи финанс есть активы в той же РФ. И даже не просто в РФ а Диджи Финанс Рус активно выбивает долги Крымчан перед ушедшими из Крыма Украинскими банками.

Во какой он Гугл всемогущий. В общем я слабо секу во всех этих юридических спекуляциях но знаю что все это не правильно и долги у меня пусть выбивают только через суд
denisskr53
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:41

Квесторе_поверніться

Много вас накошмарили девчужки из Пифагора?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25

Мне только смс прислали.
Причем маме тоже, решили видимо покошмарить родственников, телефон которых давали при оформлении карточки, тоже.
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