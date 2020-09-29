Да это уже и не важно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:11
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19
Колектори почнуть імяреків кошмарити...чому не важливо?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:42
Ну мы ж живем в честном и прозрачном, но очень наглом государстве
В общем все в интернете
К стати в продолжение - позвонили мне наконец из этой очередной финанс и назвали цифру в 3 раза больше изначального долга. Сказали что-то про просрочку в 1000+ дней. Обменялись любезностями и больше они пока мне не звонили.
На досуге нарыл много интересных фактов по этой теме, которые при желании можно связать и не выходя из дома:
1. В слуги народа бьется чувак с темным прошлым, который в свое время активно участвовал в афере Михайловского. Что наталкивает мысль о том, что во власти уже есть свои и теоретически они могли под видом торжества справедливости выбивать деньги по второму кругу
2. К стати у учередителя диджи финанс есть активы в той же РФ. И даже не просто в РФ а Диджи Финанс Рус активно выбивает долги Крымчан перед ушедшими из Крыма Украинскими банками.
Во какой он Гугл всемогущий. В общем я слабо секу во всех этих юридических спекуляциях но знаю что все это не правильно и долги у меня пусть выбивают только через суд
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25
Мне только смс прислали.
Причем маме тоже, решили видимо покошмарить родственников, телефон которых давали при оформлении карточки, тоже.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:11
Спілкувався з ними...але вони не проходили ідентифікацію на Піфагора.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:58
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03
Діджі Фінанс продовжує вісточку слати.
ПИше шо якісь пару сотень зобовязаний їм сплатити.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:25
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:11
они всех любят.
из 1 грн. 70 коп. задолженности по кредитной карте на момент ввода ВА, за 4,5 года нарисовали 160 грн.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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