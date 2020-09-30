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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
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sergiylfc
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:27
sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:47
clientage написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:06
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?
Похоже, на аукцио-Нах какие-то части продаются. Ток непонятно как это происходит без оригиналов договоров и спортвореної БД
Думаю, коллекторы надеются развести заемщика на відновлення взаємовідносин, путем подписания какой-либо згоди/реструктуризации, т.е. нового договора. Эт писец, товарищи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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