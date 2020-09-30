RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5503550455055506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 09.12.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:27

  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете :evil:
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32500
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3803 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:47

  clientage написав:
  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете :evil:
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего :mrgreen:

Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34563
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:06

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете :evil:
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего :mrgreen:

Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?

Похоже, на аукцио-Нах какие-то части продаются. Ток непонятно как это происходит без оригиналов договоров и спортвореної БД :) Думаю, коллекторы надеются развести заемщика на відновлення взаємовідносин, путем подписания какой-либо згоди/реструктуризации, т.е. нового договора. Эт писец, товарищи :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32500
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3803 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:00

  Yuri_T написав:
  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Діджі Фінанс продовжує вісточку слати.
ПИше шо якісь пару сотень зобовязаний їм сплатити.


Любят они вас.

они всех любят.
из 1 грн. 70 коп. задолженности по кредитной карте на момент ввода ВА, за 4,5 года нарисовали 160 грн. :mrgreen:


Нарисовать можно хоть лимон. А вот получить?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:55

  Yuri_T написав:
  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Діджі Фінанс продовжує вісточку слати.
ПИше шо якісь пару сотень зобовязаний їм сплатити.


Любят они вас.

они всех любят.
из 1 грн. 70 коп. задолженности по кредитной карте на момент ввода ВА, за 4,5 года нарисовали 160 грн. :mrgreen:


Нарисовать можно хоть лимон. А вот получить?[/quote]

Діджі фінанс поки що розвідує ситуацію. Думаю, вони зачищають тих хто хоч трохи платив Фагору :D
До нас ще черга дійде,тільки чи їм сили вистарчить на ті роки?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:43

  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.
Bosstone
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 21.04.10
Подякував: 637 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:47

  Bosstone написав:
  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.

Значит это был не кагор, а понд :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32500
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3803 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5503550455055506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1798, 1799, 1800
Anonymous » Чет 13 січ, 2005 19:02
17990 4209483
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 13:22
Ой+
Діамантбанк БАНКРОТ 1 ... 210, 211, 212
Anonymous » Вів 14 лис, 2006 20:17
2114 481928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 17:58
Lumis
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4843, 4844, 4845
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48443 24701718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 19:07
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20676)
01.10.2020 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.