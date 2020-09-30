|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:27
sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32505
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3806 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:47
clientage написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34566
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:06
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Какого фагора-кагора? Его уже давно нет, лицензии лишили, шо вы тут пургу несете
В УБКИ нет инф-и от пугора, тока от понда. Если нема чего робыть, то идите до понда, захватите свой экз-р договора, а то у понда нема своего
Та і понд вже колекторам перекинув борги. Ні?
Похоже, на аукцио-Нах какие-то части продаются. Ток непонятно как это происходит без оригиналов договоров и спортвореної БД
Думаю, коллекторы надеются развести заемщика на відновлення взаємовідносин, путем подписания какой-либо згоди/реструктуризации, т.е. нового договора. Эт писец, товарищи
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32505
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3806 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:00
Yuri_T написав: Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав:
Діджі Фінанс продовжує вісточку слати.
ПИше шо якісь пару сотень зобовязаний їм сплатити.
Любят они вас.
они всех любят.
из 1 грн. 70 коп. задолженности по кредитной карте на момент ввода ВА, за 4,5 года нарисовали 160 грн.
Нарисовать можно хоть лимон. А вот получить?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7064
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:55
Yuri_T написав: Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав:
Діджі Фінанс продовжує вісточку слати.
ПИше шо якісь пару сотень зобовязаний їм сплатити.
Любят они вас.
они всех любят.
из 1 грн. 70 коп. задолженности по кредитной карте на момент ввода ВА, за 4,5 года нарисовали 160 грн.
Нарисовать можно хоть лимон. А вот получить?[/quote]
Діджі фінанс поки що розвідує ситуацію. Думаю, вони зачищають тих хто хоч трохи платив Фагору
До нас ще черга дійде,тільки чи їм сили вистарчить на ті роки?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:43
sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:47
Bosstone написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.
Значит это был не кагор, а понд
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32505
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3806 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:16
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34566
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1733 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|17990
|4209488
|
Сер 23 вер, 2020 13:22
Ой+
|
|2114
|481931
|
П'ят 11 вер, 2020 17:58
Lumis
|
|48443
|24701735
|
|