Додано: Нед 04 жов, 2020 14:21
Bosstone написав: sergiylfc написав:
Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?
Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.
Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
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