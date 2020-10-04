Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:21
Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:01
От барыги. Ещё и справками приторговывают.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:18
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Банкротять зараз Фагора...поставлять санатора свою людину який буде дути в одну дудку з Фондом. А от доля кредитних договорів так і лишиться невідома...тільки відомо шо в Фонда їх немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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