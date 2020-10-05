Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:21
Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:01
От барыги. Ещё и справками приторговывают.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:18
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Банкротять зараз Фагора...поставлять санатора свою людину який буде дути в одну дудку з Фондом. А от доля кредитних договорів так і лишиться невідома...тільки відомо шо в Фонда їх немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25
Они где-то у кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.
Додано: Вів 06 жов, 2020 08:54
Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:
1) правильно что заплатил тому-то;
2) надо было платить другому (кому);
3) правильно, что не заплатил никому;
4) жалею, что не платил...
У меня первый вариант
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:15
А вы кому и када заплатили?
Я заплатил очередной ОМП Михе, за пару дней до ВА.
Но мне вернул понд эту сумму через полгода, т.е. из-за спотвореної бази эта сумма не прошла в счет погашения.
Теперь я за п.3 без вариантов
Причем готов даж походить по судам, шобы отстоять спотворену мою КИ (в УБКИ и ПВБКИ) как кагором так и пондом, согласен на возврат мне 10% от той суммы, шо оба эти придyрka малюють сейчас в КИ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:23
Банку частями в течение 90 дней льготного периода (май, июнь, июль 2016-го), который оказался нельготным, поэтому остаток в мае 2017-го.
Кредистория на сейчас отличная
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 06 жов, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26
Ну т.е. уже после ВА, и гроши провелись в счет погашения или их тоже вернули как и мне ОМП?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:28
clientage
Конечно в счёт гашения - уже после ВА было (30 мая, 30 июня, 29 июля).
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:31
Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?
Эти все ваши суммы ну точно вернулись вам в выплатах понда. Было две или 3 волны выплат -- считали-пересчитывали, проверьте, може у Альфы дето лежит эта сумма на возврат для погорельцев
... делайте хоть что-нибудь!
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