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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5505550655075508>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:21

  Bosstone написав:
  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.

Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:
  sergiylfc написав:Кто знает, если оплатил на счет Фагора, как обновится информация в УБКИ? Какой регламент? Или нужно писать в УБКИ, чтобы убрали долг?

Сами пишут, через две недели пришло сообщение от убки о закрытии кредита.

Колись Фагор присилав вісточку щось там заплатити і купити в них справку шо боргів немає. Виглядало те несерйорно.


От барыги. Ещё и справками приторговывают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:От барыги. Ещё и справками приторговывают.

Банкротять зараз Фагора...поставлять санатора свою людину який буде дути в одну дудку з Фондом. А от доля кредитних договорів так і лишиться невідома...тільки відомо шо в Фонда їх немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:От барыги. Ещё и справками приторговывают.

Банкротять зараз Фагора...поставлять санатора свою людину який буде дути в одну дудку з Фондом. А от доля кредитних договорів так і лишиться невідома...тільки відомо шо в Фонда їх немає.


Они где-то у кого-то в огороде прикопаны до лучших времён.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:54

Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:

1) правильно что заплатил тому-то;
2) надо было платить другому (кому);
3) правильно, что не заплатил никому;
4) жалею, что не платил...

У меня первый вариант :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:15

  Vorlon написав:Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:

1) правильно что заплатил тому-то;
2) надо было платить другому (кому);
3) правильно, что не заплатил никому;
4) жалею, что не платил...

У меня первый вариант :)

А вы кому и када заплатили?

Я заплатил очередной ОМП Михе, за пару дней до ВА.
Но мне вернул понд эту сумму через полгода, т.е. из-за спотвореної бази эта сумма не прошла в счет погашения.
Теперь я за п.3 без вариантов
Причем готов даж походить по судам, шобы отстоять спотворену мою КИ (в УБКИ и ПВБКИ) как кагором так и пондом, согласен на возврат мне 10% от той суммы, шо оба эти придyрka малюють сейчас в КИ 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:23

  clientage написав:А вы кому и када заплатили?

Банку частями в течение 90 дней льготного периода (май, июнь, июль 2016-го), который оказался нельготным, поэтому остаток в мае 2017-го.

Кредистория на сейчас отличная 8)
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 06 жов, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26

  Vorlon написав:
  clientage написав:А вы кому и када заплатили?

Банку в течение 90 дней льготного периода, который оказался нельготным, поэтому остаток весной 2017-го.

Ну т.е. уже после ВА, и гроши провелись в счет погашения или их тоже вернули как и мне ОМП? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:28

clientage
Конечно в счёт гашения - уже после ВА было (30 мая, 30 июня, 29 июля).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:31

  Vorlon написав:clientage
Конечно в счёт гашения - уже после ВА было, в последний рабочий день каждого из трёх месяцев гашения.

Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?
Эти все ваши суммы ну точно вернулись вам в выплатах понда. Было две или 3 волны выплат -- считали-пересчитывали, проверьте, може у Альфы дето лежит эта сумма на возврат для погорельцев :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5505550655075508>
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