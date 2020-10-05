Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.
100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.
Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:35
Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.
100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.
Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:40
Аа, эт вы через год заплатили. Смело !
С пеней, штрафами, начислениями или только долг на момент введения ВА?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43
clientage
Блин, ещё раз - основную сумму долга погасил в течение 90 дней льготного периода по карте Эльдорадо (до 29 июля 2016-го)! А остаток из-за % по нельготности в мае следующего года (год с момента ВА). Процентов за год набежало 439 гривен.
То есть фактически я "влетел" на 439 гривен. Оплатил, забыл, не жалею.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:50
Vorlon, у ёоо
Да вы вааще смельчак и щедрый чел
Ну мне через год уже +1500 долгу левого насчитали, поэтому я их послал
Готов щас судиться, ищу належного кредитора
... делайте хоть что-нибудь!
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