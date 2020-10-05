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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5505550655075508

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:35

  clientage написав:Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?

Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.

  clientage написав:Эти все ваши суммы ну точно вернулись вам в выплатах понда.

100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.

Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:40

  Vorlon написав:
  clientage написав:Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?

Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.

Аа, эт вы через год заплатили. Смело !
С пеней, штрафами, начислениями или только долг на момент введения ВА?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43

clientage
Блин, ещё раз - основную сумму долга погасил в течение 90 дней льготного периода по карте Эльдорадо (до 29 июля 2016-го)! А остаток из-за % по нельготности в мае следующего года (год с момента ВА). Процентов за год набежало 439 гривен.

То есть фактически я "влетел" на 439 гривен. Оплатил, забыл, не жалею.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:50

Vorlon, у ёоо :)
Да вы вааще смельчак и щедрый чел :)
Ну мне через год уже +1500 долгу левого насчитали, поэтому я их послал
Готов щас судиться, ищу належного кредитора :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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