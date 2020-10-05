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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5505550655075508

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:35

  clientage написав:Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?

Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.

  clientage написав:Эти все ваши суммы ну точно вернулись вам в выплатах понда.

100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.

Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:40

  Vorlon написав:
  clientage написав:Ну их же не зачли! Миха дал справку на закрытие кредита?

Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.

Аа, эт вы через год заплатили. Смело !
С пеней, штрафами, начислениями или только долг на момент введения ВА?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43

clientage
Блин, ещё раз - основную сумму долга погасил в течение 90 дней льготного периода по карте Эльдорадо (до 29 июля 2016-го)! А остаток из-за % по нельготности в мае следующего года (год с момента ВА). Процентов за год набежало 439 гривен.

То есть фактически я "влетел" на 439 гривен. Оплатил, забыл, не жалею.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:50

Vorlon, у ёоо :)
Да вы вааще смельчак и щедрый чел :)
Ну мне через год уже +1500 долгу левого насчитали, поэтому я их послал
Готов щас судиться, ищу належного кредитора :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:13

Я сразу выбрал вариант 3 и собственно не жалею.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24

  clientage написав:
  Vorlon написав:Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:

1) правильно что заплатил тому-то;
2) надо было платить другому (кому);
3) правильно, что не заплатил никому;
4) жалею, что не платил...

У меня первый вариант :)

А вы кому и када заплатили?

Я заплатил очередной ОМП Михе, за пару дней до ВА.
Но мне вернул понд эту сумму через полгода, т.е. из-за спотвореної бази эта сумма не прошла в счет погашения.
Теперь я за п.3 без вариантов
Причем готов даж походить по судам, шобы отстоять спотворену мою КИ (в УБКИ и ПВБКИ) как кагором так и пондом, согласен на возврат мне 10% от той суммы, шо оба эти придyрka малюють сейчас в КИ 8)

Я также (правда я перекинул в иб с дебетки на кредитку), и кагор и фонд признали погашение, фонд эту сумму не вернул. В УБКИ светилось одно время 46 грн долга фонду, который с какого-то перепугу какие-то проценты насчитал, я от них потребовал выписку и по той выписке, что прислали и той что успел сделать в ИБ им указал, что погашение было в льготном периоде и оте проценты я им прощаю и фиг что заплачу. Потом долг из УБКИ забрали. Фонду больше не звонил и не узнавал обнулили ли они долг или все еще хотят, если хотят, то только через суд.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:28

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ol_zy написав:Потом долг из УБКИ забрали. Фонду больше не звонил и не узнавал обнулили ли они долг или все еще хотят, если хотят, то только через суд.

Да, кагор долг убрал из УБКИ, но через полгода там появился и ЖИВЕТ до сих пор долг от понда :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:20

  clientage написав:
  ol_zy написав:Потом долг из УБКИ забрали. Фонду больше не звонил и не узнавал обнулили ли они долг или все еще хотят, если хотят, то только через суд.

Да, кагор долг убрал из УБКИ, но через полгода там появился и ЖИВЕТ до сих пор долг от понда :mrgreen:

у меня только фондовский висел и его убрали. Кагор сразу признал, что ото мое погашение на миху было правильным. Хоть те средства висели как свои на кредитке.
Как вариант можно было не гасить и, наверное, фонд бы мне их вернул по дебетке, а кагор пошел бы погулять.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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