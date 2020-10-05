Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24

clientage написав: Vorlon написав: Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:



1) правильно что заплатил тому-то;

2) надо было платить другому (кому);

3) правильно, что не заплатил никому;

4) жалею, что не платил...



У меня первый вариант Интересно было бы посмотреть на голосовалку оценки заёмщиками своих действий, спустя эти годы:1) правильно что заплатил тому-то;2) надо было платить другому (кому);3) правильно, что не заплатил никому;4) жалею, что не платил...У меня первый вариант

А вы кому и када заплатили?



Я заплатил очередной ОМП Михе, за пару дней до ВА.

Но мне вернул понд эту сумму через полгода, т.е. из-за спотвореної бази эта сумма не прошла в счет погашения.

Теперь я за п.3 без вариантов

Причем готов даж походить по судам, шобы отстоять спотворену мою КИ (в УБКИ и ПВБКИ) как кагором так и пондом, согласен на возврат мне 10% от той суммы, шо оба эти придyрka малюють сейчас в КИ А вы кому и када заплатили?Я заплатил очередной ОМП Михе, за пару дней до ВА.Но мне вернул понд эту сумму через полгода, т.е. из-за спотвореної бази эта сумма не прошла в счет погашения.Теперь я за п.3 без вариантовПричем готов даж походить по судам, шобы отстоять спотворену мою КИ (в УБКИ и ПВБКИ) как кагором так и пондом, согласен на возврат мне 10% от той суммы, шо оба эти придyрka малюють сейчас в КИ

Я также (правда я перекинул в иб с дебетки на кредитку), и кагор и фонд признали погашение, фонд эту сумму не вернул. В УБКИ светилось одно время 46 грн долга фонду, который с какого-то перепугу какие-то проценты насчитал, я от них потребовал выписку и по той выписке, что прислали и той что успел сделать в ИБ им указал, что погашение было в льготном периоде и оте проценты я им прощаю и фиг что заплачу. Потом долг из УБКИ забрали. Фонду больше не звонил и не узнавал обнулили ли они долг или все еще хотят, если хотят, то только через суд.