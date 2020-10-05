Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.
100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.
Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:35
Зачли. Дал (летом 2017-го), всё чётко. Во всех бюро кредиты закрыты.
100% нет. Депозиты и остатки по картам получил осенью 2016-го в ТАС.
Возвращались только те суммы, что платились в датах около ВА.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:40
Аа, эт вы через год заплатили. Смело !
С пеней, штрафами, начислениями или только долг на момент введения ВА?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43
clientage
Блин, ещё раз - основную сумму долга погасил в течение 90 дней льготного периода по карте Эльдорадо (до 29 июля 2016-го)! А остаток из-за % по нельготности в мае следующего года (год с момента ВА). Процентов за год набежало 439 гривен.
То есть фактически я "влетел" на 439 гривен. Оплатил, забыл, не жалею.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:50
Vorlon, у ёоо
Да вы вааще смельчак и щедрый чел
Ну мне через год уже +1500 долгу левого насчитали, поэтому я их послал
Готов щас судиться, ищу належного кредитора
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24
Я также (правда я перекинул в иб с дебетки на кредитку), и кагор и фонд признали погашение, фонд эту сумму не вернул. В УБКИ светилось одно время 46 грн долга фонду, который с какого-то перепугу какие-то проценты насчитал, я от них потребовал выписку и по той выписке, что прислали и той что успел сделать в ИБ им указал, что погашение было в льготном периоде и оте проценты я им прощаю и фиг что заплачу. Потом долг из УБКИ забрали. Фонду больше не звонил и не узнавал обнулили ли они долг или все еще хотят, если хотят, то только через суд.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:28
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Да, кагор долг убрал из УБКИ, но через полгода там появился и ЖИВЕТ до сих пор долг от понда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:20
у меня только фондовский висел и его убрали. Кагор сразу признал, что ото мое погашение на миху было правильным. Хоть те средства висели как свои на кредитке.
Как вариант можно было не гасить и, наверное, фонд бы мне их вернул по дебетке, а кагор пошел бы погулять.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:38
ol_zy, Фіджі Фінанс ше вісточку не прислав?
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35
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