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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:50
Знову прислали...шо їх караючого меча не уникнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:41
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