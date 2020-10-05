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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5506550755085509

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:50

Знову прислали...шо їх караючого меча не уникнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34723
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:41

  Квесторе_поверніться написав:Знову прислали...шо їх караючого меча не уникнути.


Вы наверное миху на пару лямов опустили, что за вами так гоняются.
Ratatui
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Повідомлень: 7118
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:45

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову прислали...шо їх караючого меча не уникнути.


Вы наверное миху на пару лямов опустили, что за вами так гоняются.

Поки не ганяються (тьху-тьху) тільки вісточки шлють.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34723
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
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  #<1 ... 5506550755085509
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