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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:50
Знову прислали...шо їх караючого меча не уникнути.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:41
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:45
Поки не ганяються (тьху-тьху) тільки вісточки шлють.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:58
Так кагор же признал, что мой долг погашеный михе, был погашен правильно и только платную справку предлагал раза 2 - не понял зачем она мне - я же им ничего не платил, но то таке, сказал не надо и они отстали - больше никто не звонит и не звонил уже пару лет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:08
А коли гасили Михаличу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:58
Ну точно у вас пару лямов не погашено.
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