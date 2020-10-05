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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:52
михайлівський банкрот
мені сьогодні тьотка дзвонила. поболтали. сказала что квитанции фагору можно запихнуть в ж. решение верх.суда принято. теперь только финанс суперприемники. я торчал михе 100 какую-то продуктовку в магазе оплатил перед его крахом. фагору сразу платил 3 раза. месяц назад хотели 4тыс. уже 5200 хотят. я тетке сказал что военный и все их расчеты прощаю.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56
михайлівський банкрот
тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:37
То есть Фагору вы просто так, по доброте душевной и наверное от избытка денег заплатили. А банку даже справку лень скинуть - я всё правильно понимаю? Очень оригинальная логика...
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